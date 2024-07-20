穆虹：三方面抓好落實改革舉措配套銜接

全國政協黨組成員、副主席，中央改革辦分管日常工作的副主任穆虹（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月20日電（記者 李子寧）中共中央19日上午舉行新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆三中全會精神。全國政協黨組成員、副主席，中央改革辦分管日常工作的副主任穆虹在回答記者提問時表示，堅持系統觀念，是全面深化改革的內在要求，也是推進改革的重要方法。這次全會《決定》一個鮮明特點，就是更加注重系統集成，以推進中國式現代化的目標任務和面臨的重大問題為提領，加強對改革的整體謀劃、系統布局，推出一系列重大改革舉措，確保改革更加凝神聚力、協同高效。我們將在黨中央領導下，健全業已形成的自上而下改革工作推進機制，重點從抓緊對《決定》提出的重大改革舉措進行細化分類、狠抓改革協同推進及推動頂層設計和基層探索有機結合等方面抓好落實。



有記者提問道，進一步全面深化改革涉及經濟社會發展的方方面面，是一個系統工程。這次全會強調，改革既要突出重點，又要系統集成。請問如何協調推動，確保各方面改革舉措配套銜接，在推進中國式現代化上形成合力？



穆虹表示，堅持系統觀念，是全面深化改革的內在要求，也是推進改革的重要方法。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，全面貫徹新發展理念，在“五位一體”總體布局、“四個全面”戰略布局下統籌謀劃和推進改革，習近平總書記針對新時代全面深化改革的特點，特別強調注重提高改革的系統性、整體性、協同性，增強改革整體效能。這次全會《決定》一個鮮明特點，就是更加注重系統集成，以推進中國式現代化的目標任務和面臨的重大問題為提領，加強對改革的整體謀劃、系統布局，推出一系列重大改革舉措，確保改革更加凝神聚力、協同高效。



穆虹表示，關於如何協調推動，確保各方面改革舉措配套銜接，習近平總書記已在全會重要講話中作了部署。我們將在黨中央領導下，健全業已形成的自上而下改革工作推進機制，重點從3方面抓好落實。一是抓緊對《決定》提出的重大改革舉措進行細化分類，科學制定改革任務書、路線圖、時間表，合理安排改革的主次關係、先後順序、推進節奏、出台時機。二是狠抓改革協同推進。重點是明確改革任務分工、責任主體、協同單位，做到既各司其職、各負其責，又服從大局、主動配合，確保上下貫通、條塊協同、左右聯動，形成合力。要處理好重大關係，對一些利益關係複雜、協調難度大的改革，建立強有力的協調推進機制，加大督察問效力度，以釘釘子精神抓好改革落實。三是推動頂層設計和基層探索有機結合。充分依靠人民群眾，在明確改革原則、安全底線的前提下，鼓勵支持地方基層解放思想，大膽試、大膽闖，結合實際、因地制宜開展創新，充分尊重基層和群眾首創精神，推動成功經驗及時復制推廣、鞏固提升。