懷進鵬：多舉措助力人才中心及創新高地建設

教育部黨組書記、部長懷進鵬（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月20日電（記者 李子寧）中共中央19日上午舉行新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆三中全會精神。教育部黨組書記、部長懷進鵬在回答記者提問時表示，高校是教育、科技、人才的集中交匯點，是基礎研究的主力軍、重大科技突破的策源地。近年來，高校在國家創新體系中發揮了重要作用。下一步，我們將優化高等教育布局，著力強化高校有目標有組織的人才培養、科技創新和社會服務，加強制度創新和科技創新“雙輪驅動”，為加快建設世界重要人才中心和創新高地提供有力支撐。



有記者提問道，上個月公布的2023年度國家科學技術獎勵中，由高校牽頭的占到三大獎勵總數的三分之二左右，兩位最高科技獎得主李德仁院士和薛其坤院士也都來自高校。請問，下一步要如何通過深化改革進一步提升高校的科技創新能力，提高人才自主培養質量，更加有效服務國家的重大戰略需求？



懷進鵬表示，高校是教育、科技、人才的集中交匯點，是基礎研究的主力軍、重大科技突破的策源地。我理解，高校是國家最寶貴的資源。近年來，高校在國家創新體系中發揮了重要作用。比如，在量子科技、生命科學、物質科學、空間科學等領域，取得一批重大原創成果。下一步，我們將優化高等教育布局，著力強化高校有目標有組織的人才培養、科技創新和社會服務，加強制度創新和科技創新“雙輪驅動”，為加快建設世界重要人才中心和創新高地提供有力支撐。



一是分類推進高校改革。經濟社會發展實際上對學校和人才的需求是多樣的，在高校中既需要“全能選手”，又要有“單項冠軍”。我們將明確各類高校發展定位，建立分類管理、分類評價機制，引導不同類型高校在不同領域、不同賽道塑造並發揮高校的優勢，追求卓越、辦出特色。加快建設中國特色、世界一流的大學和優勢學科，實施一流學科培優行動，聚焦優勢突破方向，打造一批一流學科標杆，在重大任務完成中提升學科建設能力。