沈春耀：進一步推動改革與依法治國有機結合

全國人大常委會法工委主任沈春耀（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月20日電（記者 李子寧）中共中央19日上午舉行新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆三中全會精神。全國人大常委會法工委主任沈春耀在回答記者提問時表示，改革和法治相輔相成、相伴而生。新征程上，進一步全面深化改革、推進中國式現代化，應當同進一步全面依法治國有機結合起來，更好發揮法治的重要作用。我們要全面貫徹黨的二十屆三中全會精神，積極適應新形勢新要求，著力處理好改革和法治的關係。



有記者提問道，法治興則民族興，法治強則國家強。請問您如何看待法治在進一步全面深化改革、推進中國式現代化新征程上的地位和作用？如何做到改革和法治相統一，重大改革於法有據、及時把改革成果上升為法律制度？



沈春耀表示，改革和法治相輔相成、相伴而生。從表面上看，改革意味著“破”和“變”，法治意味著“立”和“定”，二者似乎是有矛盾的，但從本質上講，改革和法治是“破”與“立”、“變”與“定”的辯證統一。歷史上的各種變法、新政，都是同立法、定制緊密聯繫在一起的。我國改革開放的實踐也表明，法治的實現離不開改革的推動，改革的深化也必然要求法治的保障。



黨的十八大之後，黨的十八屆三中全會和四中全會分別就全面深化改革、全面依法治國作出戰略部署，兩次全會分別通過的兩個決定構成了相得益彰的姊妹篇，改革和法治如同鳥之兩翼、車之兩輪。這些年來，我們堅持改革和法治兩翼齊飛、雙輪驅動，取得了許多重要成果和寶貴經驗。從立法工作情況看，在我國現行有效的303件法律中，屬於十八屆三中全會後新制定的法律有78件，比如民法典這樣分量重、塊頭大的立法；對303件法律中的147部法律先後累計修改334件次，修法的力度也是非常大的。新征程上，進一步全面深化改革、推進中國式現代化，應當同進一步全面依法治國有機結合起來，更好發揮法治的重要作用。