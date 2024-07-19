陽穀木雕：以刀作筆刻春秋

中評社北京7月19日電／據新華社報導，以木頭雕刻世間萬物，於方寸之間可窺人間百態。木雕藝術是中華文明的呈現形式之一，各個時期各個地域，因為取材不同，雕刻內容的多樣性，形成了很多獨具地方特色的木雕工藝，而山東陽穀木雕便是其中之一。



陽穀是著名的歷史文化名縣，齊魯文化、黃河文化在這裡相映成輝，獨特的地域文化造就了獨具特色的陽穀木雕。一錘一鑿一刻刀，一筆一畫一人生。陽穀木雕傳承人們數十年如一日，以專注的工匠精神傳承傳統文化，讓非物質文化遺產大放異彩，更加璀璨。