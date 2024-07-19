中央贈港大熊貓“千熊千面”

中評社北京7月19日電／據大公報報導，今年適逢香港回歸祖國二十七周年，中央送贈的一對年富力強的大熊貓，力爭國慶節前運抵香港。在大熊貓來港之前，香港海洋公園的護理團隊將會把在廣東或海洋公園種植的竹子運往四川，讓這兩只大熊貓提前嘗嘗粵竹和港竹的滋味，未來牠們入駐海洋公園之後，這些南方品種的竹子就是其主要食糧了。果然，與人一樣，要想留住大熊貓，得先留住大熊貓的“胃”。



不用擔心這對即將來港的大熊貓吃不慣這些南方竹子，此前，先後有四只大熊貓已先行先試。一九九九年，為慶祝香港回歸祖國兩周年，中央贈港第一對大熊貓：安安和佳佳，牠們在海洋公園生活至終老，成為最長壽的圈養大熊貓。二○○七年，為慶祝香港回歸祖國十周年，中央再贈港一對大熊貓：盈盈和樂樂，今年三月，在一年一度的大熊貓繁殖季，海洋公園“大熊貓之旅”展館暫停開放數日，為牠們努力“造熊”營造舒適的環境。



經常到海洋公園探望大熊貓的家鑫小朋友，最近向老師提出了一個困擾了他好幾天的問題：即將來港的大熊貓與盈盈和樂樂一樣，長有相同的熊貓眼，如何分辨新舊兩對大熊貓呢？



盈盈和樂樂二○○七年從四川臥龍來到香港，已陪伴港人十七年，今年八月將迎來十九歲生日，相當於人類五十多歲，可謂“熊到中年”。而即將來港的一對新熊貓，年齡約五至八歲，正是朝氣蓬勃、體力旺盛的青年熊貓。不同年齡層的兩對大熊貓，神情、體態、動作和活躍度，自然有別。



大熊貓也是“千熊千面”，毛色、臉型、耳朵、眼圈、肩帶等，只要仔細觀察，不同的大熊貓或多或少有專屬特徵。即便毛色不離黑白二色，但黑白的比例、分布和濃淡，亦因熊而異。