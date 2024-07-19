中評社北京7月19日電／據大公報報導，七月是香港書香洋溢的月份，一年一度的香港書展於日前開鑼，熙熙攘攘的人群湧現會展中心，感受閱讀盛事。



琳琅滿目的書籍，令人目不暇接，不少讀者表示，喜歡逛書展，是因為喜歡人們都在一起閱讀的氛圍。而來自內地的讀者，則多青睞“名作家講座系列”，能一睹作家風采，還求得一本簽名書，快哉。



筆者在書展逛上一圈，配合今年“影視文學”的主題，參展書商幾乎都在顯眼位置，擺放了與影視相關書籍，或是原改編小說，或是名導演妙筆生花，揭示台前幕後的故事。比較特別的是，今年有一些講述香港社區文化故事的書籍，不僅裝幀有趣，現場更展出實物，以令讀者有更具體的感受，比如在《錢罌的故事》一書旁邊，擺放的是那些年的香港經典錢罌，小豬豬等卡通形狀，很是吸引人關注。



書商為了吸引讀者注意，也做了與時俱進的改變，體現在書籍設計上、展廳布置上，都有了想法，甚至也有引入AI科技的策展方式等。有的參展商還想了一些方式來推廣經典文學作品，諸如設計新的推廣語吸引成年讀者，又或以圖文並茂方式向小朋友寓教於樂等。



轉眼，香港書展已經步入第三十四年，愈來愈多來自其他地區的讀者於書展聚首一堂，足見其聯通世界的作用，本地書商可否以此為契機，向世界推廣本地優秀圖書呢？