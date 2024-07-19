中評社北京7月19日電／據新華社報導，《經濟參考報》7月19日刊發文章《自動駕駛“上路”提速 基建布局緊鑼密鼓》。文章稱，北京發布自動駕駛條例徵求意見稿、深圳即將開通4條自動駕駛公交線路、上海發放首批完全無人載人車牌照……近期多地加速推進自動駕駛走向商業化落地，車路雲一體化等基礎設施也在緊鑼密鼓布局建設。業內人士指出，車路雲一體化等基礎設施的完善將有助於提升自動駕駛信息收集能力，在相關技術和政策利好下，自動駕駛有望進一步加速商業化落地，實現產業升級。



在北京亦莊地區，不少頭頂雷達相機的無人駕駛車輛來來往往。打開相關App，選好起點終點，不一會兒一輛無人網約車就平穩駛來，載上乘客前往目的地。這樣的場景在亦莊已成為日常，也正在全國越來越多的地方上演。



深圳巴士集團已取得深圳市智能網聯汽車載人示範應用資質，且已獲批開行並運營4條自動駕駛公交線路，計劃於2024年內在前海推廣20台自動駕駛公交車。上海也在近期發放了首批無駕駛人智能網聯汽車示範應用許可（俗稱“完全無人載人車牌照”），獲證企業可以在浦東部分路段實現全無人載人的車輛應用，市民可以通過相應軟件預約乘坐，體驗未來交通的便利。



在不斷推動自動駕駛商業化落地的同時，作為重要的基礎設施，各地車路雲一體化建設同樣在進一步提速。



作為此前發布的車路雲一體化應用試點城市之一，重慶正在積極加速車路雲一體化的推進。重慶車路雲一體化示範區運營單位西部車網總經理游紹文告訴記者，計劃在重慶中心城區加永川區超5000平方公里範圍全域試點，服務車輛數超110萬輛，覆蓋人口超1100萬。在不斷擴大試點範圍的基礎上，重慶希望實現系統架構與標準統一，從而形成完整服務能力，深入探索分板塊商業模式。



浙江省湖州市德清縣作為全國首個以縣域為主體創建的國家級車聯網先導區，同樣在應用試點範圍內，其在車路雲一體化建設方面也在加快腳步。截至7月初，德清已完成開放全域949.3公里測試道路及雙向400公里路側基礎設施、520公里高精地圖采集、智能網聯雲控平台等智能化基礎設施建設。