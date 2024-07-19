習近平主持中共中央召開黨外人士座談會

中評社北京7月19日電／據新華社報導，中共中央5月20日在中南海召開黨外人士座談會，就中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見建議。中共中央總書記習近平主持座談會並發表重要講話強調，中共中央政治局會議決定召開二十屆三中全會，重點研究部署進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題並作出決定，這是從新征程黨和國家面臨的新形勢新任務出發考慮的，目的是深入貫徹落實中共二十大精神，對進一步全面深化改革作出系統謀劃和部署，為實現第二個百年奮鬥目標提供強大動力和制度保障。



中共中央政治局常委王滬寧、蔡奇、丁薛祥出席座談會。



座談會上，民革中央主席鄭建邦、民盟中央主席丁仲禮、民建中央主席郝明金、民進中央主席蔡達峰、農工黨中央主席何維、致公黨中央主席蔣作君、九三學社中央主席武維華、台盟中央主席蘇輝、全國工商聯主席高雲龍、無黨派人士代表朴世龍先後發言。他們對中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定稿表示完全贊同，一致認為這科學謀劃了進一步全面深化改革的重大舉措，明確了新的歷史起點、新的歷史方位上改革的指導思想、目標原則和重點任務等，具有重大的理論意義、實踐意義和時代意義，並就激發經濟活力、構建區域協調發展新格局、促進人口高質量發展、發展新質生產力、深化醫藥衛生體制改革、破解人才培養機制性障礙、構建同科技創新相適應的科技金融體系、推動國有企業和民營企業協同創新、推進高水平對外開放、促進兩岸融合發展等提出意見和建議。



在認真聽取大家發言後，習近平發表了重要講話。他首先介紹了中共中央對黨的二十屆三中全會研究關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的考慮和文件起草有關情況。他指出，發揚民主、集思廣益，廣泛聽取各方面意見，是中共中央研究重大問題、制定重要會議文件的一貫做法和優良傳統。去年12月，中共中央委托中央統戰部專門徵求了黨外人士對中共二十屆三中全會有關議題的意見和建議，大家圍繞新時代全面深化改革的實踐經驗，進一步全面深化改革的總體目標、需要遵循的重要原則，各領域進一步深化改革的目標任務、重大舉措，發揮黨外人士在全面深化改革中的作用等問題，提出了不少有價值的意見和建議。大家在剛才發言中提出了很好的意見和建議，我們將認真研究吸納。他代表中共中央向大家表示感謝。