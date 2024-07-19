《決定》明確進一步全面深化改革總目標

中評社北京7月19日電／據央視新聞報導，今天（7月19日）上午，中共中央舉行新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆三中全會精神。



中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議審議通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》（以下簡稱《決定》）。中央改革辦分管日常工作的副主任穆虹對關於新時代全面深化改革的重要成就，進一步全面深化改革的總目標、重要原則進行了介紹。



穆虹介紹說，《決定》站在新的歷史起點上，明確了進一步全面深化改革的總目標：繼續完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化。到二〇三五年，全面建成高水平社會主義市場經濟體制，中國特色社會主義制度更加完善，基本實現國家治理體系和治理能力現代化，基本實現社會主義現代化，為到本世紀中葉全面建成社會主義現代化強國奠定堅實基礎。這一總目標既同黨的十八屆三中全會提出的全面深化改革總目標一脈相承，又同黨的二十大作出的戰略部署相銜接，為進一步全面深化改革明確了目標導向。



穆虹表示，《決定》提出，進一步全面深化改革，必須貫徹好堅持黨的全面領導、堅持以人民為中心、堅持守正創新、堅持以制度建設為主線、堅持全面依法治國、堅持系統觀念等重大原則。這六條原則集中體現了習近平總書記關於全面深化改革重要論述的核心要義，是對改革開放以來特別是新時代全面深化改革寶貴經驗的科學總結，我們必須在進一步全面深化改革中嚴格遵循、長期堅持。