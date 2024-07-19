向“新”向“綠”　科技助力煤電低碳化改造

中評社北京7月19日電／據人民網報導，當前，在碳達峰、碳中和背景下，如何推進煤電機組清潔低碳化發展，成為業內關注的熱點。



國家發展改革委、國家能源局日前公布《煤電低碳化改造建設行動方案（2024—2027年）》（以下簡稱《行動方案》）。《行動方案》提出，到2025年，首批煤電低碳化改造建設項目全部開工，轉化應用一批煤電低碳發電技術；相關項目度電碳排放較2023年同類煤電機組平均碳排放水平降低20%左右、顯著低於現役先進煤電機組碳排放水平，為煤電清潔低碳轉型探索有益經驗。



基於富煤貧油少氣的基本國情，經多年發展，我國形成了以煤電為主體的電力體系。數據顯示，截至2023年底，我國煤電裝機容量約11.7億千瓦，占全國電力總裝機的40%，發電用煤約占全國煤炭消費總量的60%，碳排放量約占全國碳排放總量的40%。



“通過持續改造升級，推動煤電碳排放達到氣電水平，有助於減少煤炭使用和碳排放，是推進煤炭清潔高效利用、加速構建新型能源體系的必然要求，也是提升煤電行業核心競爭力、助力實現碳達峰、碳中和目標的關鍵舉措，煤電低碳化改造建設意義重大。”中國工程院院士、華北電力大學新能源電力系統全國重點實驗室主任劉吉臻說。



《行動方案》提出了生物質摻燒、綠氨摻燒、碳捕集利用與封存3種煤電低碳化改造建設方式。《行動方案》要求，加強煤電摻燒生物質、低成本綠氨制備、高比例摻燒農作物秸秆等技術攻關，加快煤電煙氣二氧化碳捕集降耗、吸收劑減損、大型塔內件傳質性能提升等技術研發，補齊二氧化碳資源化利用、咸水層封存等技術短板。



“長期以來，我國積極實施煤電節能改造，‘十三五’和‘十四五’前3年全國平均供電煤耗分別下降9.9克／千瓦時和1.6克／千瓦時，煤電機組碳排放水平逐步降低。”中國電力企業聯合會規劃發展部主任張琳說，通過科技創新迭代，推動低碳煤電項目建造和運行成本持續下降，是推動煤電清潔低碳轉型的主要動力。

