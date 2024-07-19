中老兩軍組織聯合實兵演練

中評社北京7月19日電／據新華社報導，中老“友誼盾牌－2024”聯合演習18日展開全流程、全要素實兵實彈綜合演練，全方位檢驗兩軍聯合指揮能力和任務部隊訓練水平。



老撾副總理兼國防部長占沙蒙上將、中國人民解放軍南部戰區副政治委員兼政治工作部主任尹洪文中將、中國駐老撾大使方虹等觀摩演練。



聯合實兵演練在老撾人民軍庫瑪丹學院訓練場舉行，中老參演官兵圍繞“聯合防衛作戰”課題，區分偵察布勢、聯合抗擊、多路強擊、合力清剿、結束戰鬥5個階段，完成了偵察行動、無人機反制、聯合火力反擊、步兵排進攻戰鬥、裝甲步兵班車內外協同、機降突擊和戰場急救等多個課目演練。



演練結束後，舉行了聯演結束儀式，尹洪文和老撾國防部副部長兼老撾人民軍總參謀長坎良中將分別致辭，並為中老優秀參演官兵代表頒發榮譽證書和紀念章。雙方一致表示，這次聯演圍繞地區安全現實課題，設計組織訓練演練，體現了雙方堅定維護自身和平發展、推動地區安全穩定的決心意志，宣介了中老和平發展的重要共同理念。



這是中老“友誼盾牌”系列演習第二次舉行，主要完成了適應性訓練、指揮演練和實兵演練3個階段內容。雙方參演兵力共1200餘人，中方參演力量以駐香港部隊為主，駐澳門部隊、桂林聯勤保障中心等單位派員參加。通過中老雙方官兵一起聯演聯訓，進一步提升了兩軍聯合指揮和聯合行動能力，深化了中老軍事合作，鞏固了雙方傳統友誼。