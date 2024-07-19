智利聖地亞哥唐人街煥發新活力

中評社北京7月19日電／據人民日報海外版報導，在海外，唐人街見證了一代代華僑華人篳路藍縷、自強不息的奮鬥歷程，已成為華人文化和華人精神的一個象徵。在位於南太平洋彼岸的智利首都聖地亞哥唐人街，近年來聚集了800多家專門經營中國商品的店鋪。經過一系列改造，聖地亞哥唐人街開始吸引越來越多當地人前來“打卡”，煥發出新的活力。



僑胞團結一心的見證



不久前，位於智利首都聖地亞哥市中心、緊鄰聖地亞哥中央火車站的唐人街迎來一個特別的日子：一陣鑼鼓聲中，僑胞們舞著紅色、紫色、白色的獅子，歡慶一座雕梁畫棟的新牌坊落成。中國駐智利大使牛清報、聖地亞哥市長哈斯勒及市政府和議會代表、唐人街所在區域發展委員會負責人、僑界代表等，輕輕拉下覆蓋在匾額上的紅綢，露出“唐人街”三個鎏金大字，人們鼓掌歡呼。



新牌坊設計古色古香，上方是彩色鬥拱屋檐樓幢結構，紅色的立柱以及金黃色的花紋圖案，和浙江省麗水市贈送的一對石獅相互映襯。牌坊上寫有愛國、文明、和諧、富強等詞語。智利中國文化發展委員會主席、唐人街項目總策劃徐一評解釋，這是唐人街對僑胞的一種勉勵和號召。雖然僑胞們在智利工作、生活，但是不能忘記自己的祖（籍）國，還要做到與當地百姓和諧相處，共同發展。



智利聖地亞哥唐人街從最初的兩條街發展到如今的5條街，占地40萬平方米，聚集著1000多家貿易公司，其中華商經營的有800多家。



“唐人街改造後，將為旅智僑胞打造一個安全、和諧、充滿文化氣息的商業與生活環境，不僅為當地的文化多樣性增添濃墨重彩的一筆，還將成為一個新的旅遊‘打卡’地。”徐一評說，新牌坊建成後，當地媒體積極報導，許多居民前來參觀。



唐人街改造得到了中國駐智利大使館、智利當地政府部門的關心和支持。在揭牌儀式上，牛清報表示，長期以來，智利華僑華人為中智雙邊關係發展作出積極貢獻。唐人街牌坊的建造既是僑胞團結一心的寶貴見證，也是兩國人民友好交往的象徵。

