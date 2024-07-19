全國城市更新項目累計完成投資2.6萬億元

中評社北京7月19日電／據新華社報導，記者19日從住房城鄉建設部瞭解到，截至目前，全國已實施城市更新項目超過6.6萬個，累計完成投資2.6萬億元，城市更新行動實施帶來的綜合性成效正在逐步顯現。



據瞭解，6.6萬個已經實施的城市更新項目中，圍繞既有建築改造利用，目前已改造78億平方米建築。全國已實施完整社區建設項目2900多個，更新改造老廠區、老商業街區等2600多個，建設和改造醫療、體育、教育、文化設施近1.5萬個。



據介紹，城市更新，是指在我國城鎮化發展接近成熟期時，通過維護、整建、拆除、完善公共資源等合理的新陳代謝方式，對城市空間資源重新調整配置，使之更好滿足人們的期望需求，更好適應經濟社會發展實際。



住房城鄉建設部數據顯示，2024年，全國計劃新開工改造城鎮老舊小區5.4萬個。今年前5個月，全國新開工改造城鎮老舊小區2.26萬個。分地區看，江蘇、山東、河北、遼寧、浙江、上海、湖北、重慶等8個地區開工率超過50%。



住房城鄉建設部建築節能與科技司副司長汪科表示，目前，全國已有400多個城市成立了城市更新工作領導小組。下一步，各地要積極探索由“開發方式”向“經營模式”轉變，植入新業態、新功能，實現城市更新的可持續發展。住房城鄉建設部將結合當前各地在推進城市更新中的堵點難點問題，有針對性地開展試點，推出一系列可復制可推廣的經驗，引導各地因地制宜、量力而行、盡力而為地推進城市更新工作。



