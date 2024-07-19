東南亞吸引人工智能投資熱度持續升溫

中評社北京7月19日電／據經濟參考報報導，為順應人工智能（AI）熱潮、芯片需求旺盛的趨勢，東南亞多國開展對外商的引資設廠的促進措施，為區域科技產業發展和就業提供動力。



新加坡《亞洲新聞台》17日報導，新加坡裕廊集團正準備在芯片製造園區增加11%的土地，以吸引更多半導體大型企業。此前，已有不少大型半導體企業在新加坡設廠，包括美國芯片大廠美光科技以及德國晶圓製造商世創。



半導體產業需要穩定的電力與大量用水。裕廊集團表示，部分增加的土地位於新加坡東部地區，將於年底準備就緒，欲在當地設廠的公司將擁有特別制定的道路、新的供水管道等。



全球第3大晶圓代工廠格羅方德自2010年來一直在新加坡開展業務。該廠去年新增2.3萬平方米的空間，旨在提高芯片產能。



格羅方德方面表示，裕廊集團在格羅方德耗資40億美元打造的新廠過程中，發揮了關鍵的角色作用。他指出，新加坡能提供供應材料和基礎設施的網絡。



今年以來，東南亞多國還吸引了科技公司投資布局，加大AI領域的合作。



微軟董事長兼首席執行官納德拉今年宣布在馬來西亞和泰國加大人工智能產業布局和投資合作。據悉，微軟未來四年將向馬來西亞投資22億美元，建設雲計算和AI算力基礎設施（數據中心），並為20萬人提供AI技能培訓。同時，微軟將在泰國投資建立新的地區數據中心，並支持該國數字優先、AI驅動的未來策略。微軟未來還將向印度尼西亞投資17億美元，擴建數據中心。



據新加坡《聯合早報》統計，微軟已經與包括馬來西亞、泰國、印度尼西亞在內的東南亞國家進行了相關投資合作。



人工智能芯片製造商英偉達今年也加大了進軍東南亞的力度。印尼媒體報導稱，英偉達計劃與印尼主要電信公司印尼衛星公司合作，斥資約2億美元在中爪哇建立人工智能中心。



印尼通信和資訊科技部方面發聲明稱，這個人工智能中心將建在中爪哇梭羅市，因為當地擁有充足的基礎設施以及具有培養高科技人才的潛力。