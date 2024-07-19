亞洲新興經濟體仍是全球經濟主引擎

中評社北京7月19日電／據經濟日報報導，當地時間7月16日，國際貨幣基金組織（IMF）發布《世界經濟展望報告》更新內容，預計今年全球經濟增長3.2%，與今年4月的預測值保持一致，預計明年全球經濟將增長3.3%，較4月的預測值小幅上調0.1個百分點。與此同時，IMF將中國今明兩年的經濟增速均上調0.4個百分點，至5%和4.5%。IMF首席經濟學家皮埃爾－奧利維耶·古蘭沙在發布會上表示，中國等亞洲新興經濟體仍是全球經濟主要引擎。



與4月發布的《世界經濟展望報告》相比，許多國家今年一季度的經濟增長意外提速，而日本和美國的經濟增長則出乎意料地明顯放緩。對比之下，在服務業活動改善的帶動下，歐元區經濟有望出現回升。



具體來看，在經歷2023年的強勁增長後，美國經濟不斷顯現降溫跡象。IMF預計，美國今年的經濟增速為2.6%，較4月的預測值下調0.1個百分點。根據美國商務部此前發布的數據，今年一季度美國實際國內生產總值（GDP）按年率計算增長1.4%，增幅較去年四季度明顯收窄，這也是2022年春季以來美國的最低季度增長率。同時，IMF稱，隨著勞動力市場降溫和消費放緩，美國經濟增速將在明年放緩至1.9%，預計到明年年底，經濟增速將逐漸放緩至潛在水平。



歐元區的經濟活動似乎已經觸底回升，IMF預計，今年歐元區經濟增速將出現0.9%的小幅回升，與4月預測值相比上調0.1個百分點，此外，得益於實際工資上漲帶來的強勁消費，以及在今年貨幣政策逐步放鬆背景下，金融環境寬鬆帶來的投資增加，IMF預計，明年歐元區經濟增速將上升至1.5%。但不可忽視的是，製造業疲軟現象在歐元區依然存在，這將導致德國等國的經濟復甦進程緩慢，IMF預計，今年德國經濟僅增長0.2%。



此外，日本因受今年一季度暫時性的供給擾動，以及私人投資疲軟等因素影響，經濟意外出現負增長。IMF預計，今年日本經濟將增長0.7%，與4月預測值相比下調了0.2個百分點。



相比之下，新興市場和發展中經濟體的經濟增速則小幅上調，IMF預計，今明兩年新興市場和發展中經濟體都將增長4.3%，均比4月的預測值上調0.1個百分點。亞洲新興市場經濟體仍是全球經濟的主要動力，其經濟增速在今明兩年分別上調至5.2%和4.9%。其中，得益於今年一季度私人消費反彈，以及出口表現強勁，IMF將中國今年的經濟增速預測值上調至5%。



除經濟活動外，世界貿易也在今年上半年企穩回升，其中，亞洲地區的出口較為強勁，尤其在科技領域。IMF預計，2024年至2025年，世界貿易增速將恢復至每年3.25%左右，再次與全球GDP增速保持一致。值得注意的是，世界貿易曾在2023年幾近停滯。但由於製造業仍然低迷，世界貿易在今年一季度提速後，預計將有所放緩。儘管跨境貿易限制措施大幅增加，損害了地緣政治距離較遠陣營之間的貿易，但預計全球貿易占GDP的比率將保持穩定。

