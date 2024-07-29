袁征：影響未來四年兩岸關係發展的主要因素

中國社會科學院美國研究所副所長袁征（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月29日電（記者 李子寧）以“未來四年兩岸關係發展的機遇與挑戰”為主題的思想者論壇不久前在北京舉行，中國社會科學院美國研究所副所長袁征在論壇上表示，影響未來四年兩岸關係發展的主要因素有四個方面：大陸對台政策、美國因素、賴淸德“台獨”政策和台灣問題的國際化。總的來看，未來四年，兩岸關係發展不會平坦，可能更加顛簸，兩岸對抗將加劇，甚至不排除出現驚濤駭浪的局面。對此我們應有足夠的心理準備。



袁征表示，影響未來四年兩岸關係發展的主要因素有四個方面：大陸對台政策、美國因素、賴淸德“台獨”政策和台灣問題的國際化。這其中，中美戰略博弈的進程將決定台灣問題的走向，而夾在大國競爭之下的台灣很大程度上失去了自主權，從而成為美國對華戰略競爭的“棋子”。



袁征指出，大陸對台政策，是以軟的一手為主，還是以硬的一手為主，目前大陸內部還有不同說法。一種說法是丟掉幻想，未來要以硬的為主，加強對台軍事鬥爭。也有一種說法是雙管齊下，硬的更硬，軟的更軟。軍事鬥爭會進一步加強，該出手時必出手。在國家主權和領土完整問題上，不可也不會含糊。最近大陸公開發佈了《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》進一步充實了反“台獨”、反干涉法律工具箱，彰顯了14億多中國人民捍衛國家主權、統一和領土完整的堅定意志。



至於美國因素，美國將台灣納入其印太戰略，作為阻遏中國崛起“棋子”。美國的大肆介入是助長“台獨”囂張氣焰的重要因素。美國將中國視作“最嚴峻的競爭對手”，北京是美國“後果最為重大的地緣政治挑戰”，而認為“台灣是一個領先的民主政體”，因此出於對華戰略競爭的需要，變本加厲地打“台灣牌”，以台制華。

