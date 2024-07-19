普惠金融服務體系逐步擴大　服務實體經濟

中評社北京7月19日電／據人民網報導，日前，國家金融監督管理總局印發《關於做好2024年普惠信貸工作的通知》，明確了2024年普惠信貸總體目標，即保量、穩價、優結構，引導金融機構為小微企業、涉農經營主體及重點幫扶群體提供高質量的金融服務，滿足其多樣化的金融需求。



近年來，我國普惠金融在服務國家戰略、地方發展和人民群眾生產生活等方面發揮了重要作用。



幫扶小微企業 服務經營主體



在浙江寧波市奉化區溪口鎮，千層餅備受當地食客喜愛。蔣定君在這裡開了一家千層餅門店，已有40年。隨著經營擴大，店面的資金周轉有點困難。在郵儲銀行寧波分行的幫助下，他迅速獲得了140萬元極速貸抵押額度用於日常經營。



針對小微企業和農戶貸款需求“短、小、頻、急”的特點，金融業在授信、貸款環節不斷創新，把更多金融資源配置到重點領域和薄弱環節，支持中小微企業發展。



“真沒想到，‘數據流’能淌出‘資金流’。”前不久，福建廈門一家汽車行業數字化服務商負責人趙先生說，隨著市場渠道的拓展，需要投入更多資金用於研發和支付運營成本。建行廈門市分行瞭解到情況後，向其推薦了“數信貸”，並幫助申請到數據資產貸款350萬元，讓企業擁有的汽配產業數據與商業經營數據真正變成了數據資產。



清華大學五道口金融學院副院長田軒表示，智能化風險控制和數字經濟生態建設，在一定程度上解決了傳統金融服務中，銀行、小微企業之間由於信息不對稱導致的融資難、融資貴問題。



截至2023年底，我國普惠型小微企業貸款餘額29.06萬億元，同比增長23.27%，比各項貸款的平均增速高13.13個百分點；利率逐年下降，2023年新發放普惠型小微企業貸款平均利率為4.78%，同比下降0.47個百分點。“我們將努力打造又普又惠、好用不貴的中國特色普惠金融體系，更好服務實體經濟和人民群眾。”國家金融監督管理總局普惠金融司司長郭武平說。



解決急難愁盼 提高保障水平



家住浙江杭州市富陽區東洲街道富春江村的王培蘭，2020年8月被確診患有非霍奇金淋巴瘤，抱著試一試的心態，她從2021年起連續3年投保了“西湖益聯保”。2021年和2022年她一共住院9次，花費88241.87元，獲得了19041.71元理賠。



在杭州，由中國人壽、人保財險、泰康人壽、平安產險等組成的共保體承保的普惠型醫療保險“西湖益聯保”，幫助了當地很多像王培蘭女士這樣患病後才購買保險的困難群體。



2023年10月印發的《國務院關於推進普惠金融高質量發展的實施意見》提出要讓基礎金融服務更加普及。商業性金融、政策性金融等發揮各自優勢，分工合理、相互補充的多層次、廣覆蓋、差異化普惠金融服務體系不斷完善。截至2023年10月底，全國銀行機構網點覆蓋97.9%的鄉鎮，互聯網、雲計算、大數據等現代信息技術手段提高了普惠金融服務的滲透率，基本實現了鄉鄉有機構、村村有服務、家家有賬戶。

