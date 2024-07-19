國際金價為何再創新高

中評社北京7月19日電／據經濟日報報導，近日，國際金價再創新高，紐約市場金價一度升至2440美元／盎司上方，倫敦金現貨價格一度突破2480美元／盎司大關，在全球經濟不確定性加劇的背景下，黃金作為避險資產的功能愈發凸顯。



世界黃金協會6月份公布的2024年度全球央行黃金儲備調查報告顯示，超八成受訪央行預計，全球官方黃金儲備總量將在未來12個月內繼續增長。這種持續的購買力無疑為金價上漲提供了強有力支撐。從去年開始，國際黃金價格分析框架中加入了全球主要央行增加儲備金的因子。方正中期期貨研究院院長王駿表示，央行增加黃金儲備是應對美國債務持續上升帶來的美元信用不斷走低趨勢。



國際金價再次創造歷史新高，也推動人民幣計價的上海黃金期貨價格回升至每克580元上方。



上半年，我國貴金屬期貨期權成交活躍。根據中國期貨業協會數據，我國目前貴金屬期貨期權市場有黃金期貨、黃金期權、白銀期貨和白銀期權4個品種。上半年，我國貴金屬期貨期權成交量為2.33億手、成交額為35.95萬億元，同比分別增長42.07%和70.46%。



上半年，大宗商品市場走勢分化明顯，貴金屬和以銅為代表的有色板塊漲幅明顯，但波動也較大。原油價格受減產支撐叠加地緣政治衝突而走勢強勁，帶動整個化工板塊上行，黑色金屬價格走勢疲弱，全球農產品價格衝高回落。



國家統計局日前發布數據顯示，初步核算，上半年國內生產總值616836億元，按不變價格計算，同比增長5%。專家表示，上半年我國經濟運行總體平穩，轉型升級穩步推進。但要看到，當前外部環境錯綜複雜，國內有效需求依然不足，經濟回升向好基礎仍需進一步鞏固。“整體上，國內黃金白銀等貴金屬投資需求偏多，同時居民收入增長有利於金銀首飾消費持續增長。此外，投資性消費貴金屬首飾產品也是眾多消費者的選擇。”王駿表示，中國黃金協會發布數據顯示，今年前5個月我國黃金消費量同比增長5.94%，在金條及金幣消費方面表現尤為突出，黃金消費市場整體呈現穩健增長態勢。

