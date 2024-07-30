黃清賢：兩岸關係呈現“短空長多”態勢

南開大學台灣政治研究中心主任黃清賢（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月30日電（記者 李子寧）以“未來四年兩岸關係發展的機遇與挑戰”為主題的思想者論壇日前在北京舉行，南開大學台灣政治研究中心主任黃清賢在論壇上表示，短期而言，民進黨塑造兩岸“肅殺”氣氛、美國政客炒作“反中”氣氛，給台海形勢造成一波又一波的驚濤駭浪。但是兩岸關係的客觀情勢不隨“倚外謀獨”及“以台制華”的主觀意志而轉移，兩岸的地緣政治、經濟紐帶、歷史文化、民族感情等關係，乃至於世界的東升西降、南北平衡趨勢，都決定了大陸掌握兩岸關係時與勢的主導權與主動權。兩岸融合發展既要著眼大局大勢，又要注重落實落細，深化兩岸各領域融合發展，共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合，兩岸融合發展成果將成為和平統一堅實基礎。當然，最重要的還是大陸自身中國式現代化的成功實踐，實現兩岸同胞對於美好生活的向往，則祖國實現完全統一將指日可待。



黃清賢指出，影響未來四年兩岸關係發展的主要因素，有以下五個：



第一，賴清德是否仍激進“台獨”：自詡為“務實台獨”工作者的他愈來愈激進，520講話中大談“新兩國論”的“中華民國與中華人民共和國互不隸屬”，濫用了“憲法”的第二條主權、第三條“國籍”概念，逐漸往“法理台獨”推進，對兩岸關係產生重大傷害。



第二，民進黨內鷹派是否仍當道：在“倚外謀獨”歪風甚囂塵上的現在，民進黨內的鷹派勢力當道，尤其面對朝小野大的政局，不但不準備妥協，而且還拉高對抗，鼓動民眾走上街頭，打算用“釋憲”、公投、罷免，以及“反中”的政治策略，凝聚基本盤，為2026年選舉先期造勢。

