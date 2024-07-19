以團隊起草新協議草案　暫不恢復與哈馬斯談判

中評社北京7月19日電／央視新聞援引以色列媒體18日報導，在以色列總理內塔尼亞胡此前提出新的停火談判“紅線”之後，負責與哈馬斯間接談判的以色列團隊，近日一直在起草新的協議草案文本，暫時不會恢復與哈馬斯的談判。



報導稱，在以色列談判團隊起草的新協議草案文本得到內塔尼亞胡以及以色列部長會議批准之前，由以色列情報和特勤局（摩薩德）負責人大衛·巴爾內亞領導的談判團隊，將暫時不會恢復在卡塔爾的相關談判進程。據稱，新的協議草案文本內容包括，在全面停火協議的第一階段，保持以色列對費城走廊和拉法口岸加沙一側的控制，並阻止加沙武裝人員隨同民眾一起返回加沙北部。新的內容在經以色列方面批准後，再交給美國、卡塔爾和埃及等斡旋方，然後再交給哈馬斯。



目前，哈馬斯方面對以方新協議草案文本的相關報導暫時沒有作出反應。



此前，美國政府於5月底公布一項旨在實現加沙地帶永久停火並確保被扣押人員獲釋的新提議，稱該提議為美國與以色列、卡塔爾、埃及和其他中東國家多輪外交對話的產物。以色列媒體報導稱，目前尚不清楚以方起草的內容是對該提議的補充，還是一份全新的草案。報導援引以色列消息人士的話稱，以方談判小組認為新的文本“將打破談判僵局”，但與哈馬斯敲定協議細節的談判仍需數周時間。但以色列安全機構的消息人士警告稱，現在是達成協議的關鍵時刻，拖延時間、推遲達成協議對以色列不利，不僅將把被扣押人員的生命置於危險之中，也使得未來出現意外事件的概率增加，內塔尼亞胡的立場也使協議達成“面臨風險”。