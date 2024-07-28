朱松嶺：兩岸關係進入到了黎明前的黑暗時刻

北京聯合大學台灣研究院兩岸關係所所長朱松嶺（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月28日電（記者 李子寧）以“未來四年兩岸關係發展的機遇與挑戰”為主題的思想者論壇不久前在北京舉行，北京聯合大學台灣研究院兩岸關係所所長朱松嶺在論壇上表示，國家統一的目標正日益臨近。儘管當前兩岸關係進入到了黎明前的黑暗時刻，但我們不僅不能因此而喪失信心，反而要更加信心百倍。在面對外部干涉和島內“台獨”勢力的挑戰時，我們要以堅定的信念和靈活的策略，穩步推進祖國的和平統一進程。正如歷史長河中每一個關鍵時刻一樣，黎明前的黑暗必將過去，光明的未來終將到來。只要兩岸正義的力量攜手共進，就能為實現中華民族的偉大復興而不懈努力，為兩岸關係的和平發展譜寫新的歷史篇章。換言之，歷史的長河在此匯聚，國際、兩岸風雲激蕩，正是在這最深邃的黑暗之中，蘊藏著國家統一目標必達的曙光初現。國家統一的宏偉目標在這片濃重的夜色中愈發明晰，我們正迎接著一個新的黎明，那光明的未來，必將在這片黑暗的盡頭，熠熠生輝。



朱松嶺表示，隨著新時代中國共產黨解決台灣問題總體方略的制定和執行，國家統一的目標愈加清晰可見。越是接近統一目標的實現，涉台外部勢力對中國的焦慮就越大，對台灣問題的干涉就越強，外部勢力與島內“台獨”勢力的勾結就越緊密，島內“台獨”勢力充當棋子衝撞兩岸底限，“倚外謀獨”“以武拒統”“以武謀獨”的意圖和言行也越加強烈。換言之，目前已經進入到國家統一黎明前最深沉的黑暗時刻。



朱松嶺說，涉台外部勢力干涉台灣問題的力度和頻度與日俱增。涉台外部勢力將中國的完全統一和中華民族的偉大復興看作是對他們自身世界霸權的威脅，因此千方百計阻撓中國的國家統一進程，通過嚇阻維持它所定義的兩岸現狀。為此，他們加大了挑撥兩岸關係的力度，並且用“第二次冷戰”的思路將台灣海峽看做“海上柏林牆”，用冷戰思維和意識形態觀點將兩岸劃分到兩個不同陣營，用“價值觀外交”思維，將台灣方面框入其勢力範圍，唆使兩岸“脫鉤斷鏈”，並試圖通過各種國際場合製造事端，妄圖通過引導和控制國際輿論場分化兩岸，製造外部勢力插手台灣問題的正當理由。

