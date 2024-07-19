大範圍宕機影響多國航班、金融和電信業

中評社北京7月19日電／新華社援引多家媒體19日報導，一次大範圍的電腦軟件和雲服務宕機已經影響到美國和歐洲多家航空公司、電信公司以及電視台等，導致這些公司的服務中斷。



據美國《華爾街日報》19日報導，全球有數千名用戶報告了微軟365應用和雲計算服務出現問題。當天早些時候，微軟公司在社交媒體平台X（原推特）上表示，正在調查影響用戶訪問各種微軟365應用和服務的問題，並採取相應措施。



《華爾街日報》的報導說，此次微軟服務中斷已迫使美國廉價航空公司“邊疆航空公司”取消了部分航班。報導援引這家航空公司的聲明說，他們的系統因為微軟服務宕機受到影響，這次宕機也影響到其他公司。



據路透社報導，美國航空公司、達美航空公司、美國聯合航空公司等的航班當天也受到影響，但目前還不清楚這是否與微軟服務中斷有關。



英國天空新聞頻道19日報導，愛爾蘭瑞安航空公司表示，這一大範圍宕機已影響該公司網絡系統，並提醒當天乘機的旅客提前至少3小時到機場辦理登機手續。英國愛丁堡機場的乘客無法使用自動登機牌掃描服務，安檢處的顯示器則顯示“服務器離線”的消息。



荷蘭、西班牙、德國和印度等國部分機場的航班也受到這次宕機事件影響。英國一些鐵路公司也表示服務受到影響。



此外，倫敦證券交易所當天表示，這次大範圍宕機已經影響到該交易所的一些服務，技術人員正在調查並嘗試恢復相關服務。



這次大範圍宕機的具體原因還不清楚，但據新加坡《聯合早報》報導，總部在美國的電腦安全技術公司“眾擊”的服務大規模中斷導致全球的微軟視窗系統癱瘓，影響了多國的銀行、超市、電信系統和機場運作。