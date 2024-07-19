中國93條河流發生超警以上洪水

中評社北京7月19日電／新華社報導，記者19日從水利部瞭解到，18日8時至19日8時，中國14個省份的93條河流維持超警以上洪水。長江中游幹流監利至蓮花塘江段維持超警並緩漲，九江江段及鄱陽湖水位維持超警並緩退；漢江上游丹江口水庫出現今年以來最大入庫洪水；淮河1號洪水洪峰通過淮南河段。



長江流域汛情備受人們關注。水利部預計，19日8時至21日8時，長江上游金沙江石鼓江段、中游幹流監利至蓮花塘及九江江段、支流漢江下游漢川江段、鄱陽湖維持超警。



水利部長江水利委員會分析研判，目前，強降雨仍集中在長江上游嘉陵江、岷江和漢江上中游，岷江、嘉陵江、金沙江18日先後形成編號洪水。三峽水庫入庫流量緩退後返漲，預計20日前後將有較大漲水過程。



長江委會商後強調，當前是長江、漢江防汛關鍵期，堅持系統、科學、安全、精準做好三峽、丹江口等重要控制性水庫調度工作。



水利部近日下發通知，要求加強長江中下游堤防巡查防守。針對漲水期和退水期可能出現的險情，進一步明確巡查防守重點區域和重點部位，加大巡堤查險力度，及時增派專業技術人員加強現場指導，做好搶險技術支撐，落實應急搶險等各項措施，確保長江幹堤和其他重要堤防安全。



目前，水利部維持針對安徽、湖南兩省的洪水防禦Ⅲ級應急響應和針對江蘇、湖北、四川、江西等8個省份的洪水防禦Ⅳ級應急響應。