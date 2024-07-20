快評：台海局勢險峻但兩岸民間交流勢不可擋

中評社快評/今年6、7月分別代表中國國民黨率團前往大陸交流的副主席連勝文接受中評社專訪時表示，面對兩岸關係持續惡化，國民黨能做的就是透過溝通交流，不管是高層或者是面對大陸群眾的管道，盡量讓大家瞭解台灣民眾的主流意見，化解一些誤會、誤傳，讓兩岸關係如自由落體惡化的速度能緩慢一點；面對綠營的打擊，如果什麼都怕人家講，怕人家罵，戒慎恐懼、擔心害怕，真的什麼事都不用做了，但和平是要靠大家努力來創造的。因此，哪怕萬箭穿心，也要想辦法給和平一個機會……



我們高度肯定不少國民黨政治人物和各界人士不畏綠營的打壓和恐嚇，甚至不畏“萬箭穿心”，一直致力支持和推動兩岸的溝通交流、為兩岸關係的和平發展貢獻心力，令人敬佩。連勝文即為其中之一。



就兩岸關係的現狀而言，可以說充滿變數和不確定性，情勢相當複雜嚴峻，但就一些結構性的因素和趨勢而言，兩岸關係並不悲從觀。首先是大陸的對台政策方向沒有變，仍強調堅持以最大的誠意、盡最大的努力爭取和平統一的前景，持續深化兩岸融合發展；而在台灣，2024選舉結果也表明，六成的選民沒有支持主張“台獨”的民進黨，希望兩岸交流交往、和平發展仍是台灣的主流民意。因此，在民進黨當局煽動“反中抗中”情緒、對大陸旅遊提出“警示”的當下，兩岸各領域的民間交流——主要是台灣民眾赴大陸的各種交流、交往、交融仍持續熱絡、不斷深化，反映的是兩岸民間交流不可阻擋的大勢。