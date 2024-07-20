監督築牢社保基金安全底線

國網江西省電力公司上饒市供電公司紀委組織紀檢幹部深入企業下沉走訪，對供電企業惠企政策落實情況開展監督檢查，以嚴明紀律助力優化營商環境。圖為近日，上饒市供電公司橫峰縣分公司紀委工作人員在相關企業瞭解情況。圖源：中國紀檢監察報 中評社北京7月20日電／據中國紀檢監察報報導，前不久，貴州省德江縣紀委監委開展養老社保領域腐敗和作風問題專項監督檢查時，平原鎮杉園社區白銀崗組某村民反映了一個問題：按規定年份繳納了養老保險金，到齡後卻領取不了。隨即，縣紀委監委成立調查組進行核實，查清時任包組幹部龍某某利用職務便利，將涉及37人的養老保險金截留挪用於個人開支。最終，龍某某受到嚴肅處理，相關村民的養老保險金已補繳。



社保基金是百姓的“養老錢”“保命錢”，事關群眾切身利益。今年以來，貴州省紀委監委結合監督檢查、巡視巡察、審計監督、信訪舉報等渠道收到的問題線索，嚴查了一批相關職能部門及社保經辦人員偽造、篡改繳費記錄欺詐騙取社會保險基金，違規、重復領取社保錢款等違紀違法問題。



針對暴露出的問題短板，貴州省紀委監委制定社保基金管理突出問題專項監督工作方案，督促省人力資源和社會保障廳制定出台養老社保領域突出問題集中整治實施方案，並在全省部署開展社會保險基金管理突出問題專項監督，集中整治社保基金管理領域中存在的虛報冒領、違規挪用社保基金等腐敗和作風問題，守好社保基金安全底線。



在專項監督中，省紀委監委第三監督檢查室協同派駐省委組織部紀檢監察組重點對省人社廳開展聯動監督，並督促省人社廳指導各級人力資源和社會保障部門全面排查社保基金管理在身份核驗、審批發放、監管執行等環節存在的問題線索，對應建立問題台賬，跟蹤督辦、及時解決。



排查過程中，貴州省紀委監委督促省人社廳與公安、民政等部門加強數據共享，強化數據核查比對，對核查出有社會保險經辦機構及其工作人員存在違規審批申報材料，違規發放社會保險待遇、監管不到位等風險問題，各級紀檢監察機關及時處理，推動整改。