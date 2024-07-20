旅美大熊貓“雲川”“鑫寶”8月與遊客見面

這是美國加利福尼亞州聖迭戈動物園7月19日發布的大熊貓“鑫寶”在動物園新家的照片。（圖源：新華社） 中評社北京7月20日電／據新華社報導，美國聖迭戈動物園19日宣布，上月抵達該園的大熊貓“雲川”和“鑫寶”將於8月8日與遊客見面。



聖迭戈動物園野生動植物聯盟總裁兼首席執行官保羅·巴里博爾特表示，園方非常高興將這兩只大熊貓介紹給該聯盟會員、遊客和喜愛動物的人們，“我們的新居民將為遊客帶來歡樂，它們也代表了國際動植物保護行動長久以來的合作精神”。



隨同“雲川”和“鑫寶”抵美的中國專家凌珊珊介紹說，目前這兩只大熊貓對新家的適應性訓練成果良好，它們已經挑選出自己喜愛的6種竹子，食欲、體重、糞便和其他健康數據與在大熊貓保護研究中心四川雅安碧峰峽基地時基本一致。



搭載“雲川”和“鑫寶”的包機6月27日抵達美國加利福尼亞州洛杉磯國際機場，隨後被轉運至加州南部的聖迭戈動物園進入隔離檢疫期。“雲川”和“鑫寶”落戶聖迭戈動物園，開啟了新一輪中美大熊貓保護合作。“雲川”“鑫寶”入住聖迭戈動物園後，中方專家將駐留3個月左右，幫助它們快速適應新環境。



聖迭戈動物園是全美吸引遊客最多的動物園之一，也是美國首家與中國開展大熊貓合作研究的機構。為迎接這兩只大熊貓的到來，聖迭戈動物園將原先的熊貓館面積擴大了四倍，並仿照中國地質構造，在園中建造了與大熊貓栖息地相近的“山脈、峽穀和懸崖”。專家們說，改造後的“熊貓嶺”，不僅為“雲川”和“鑫寶”提供了更大的活動空間和更好的生活舒適性，而且有利於提升遊客的參觀體驗並展開科普教育。