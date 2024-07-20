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美國亞拉巴馬州發生槍擊事件 致5人死亡
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2024-07-20 11:07:43
中評社北京7月20日電／據央視新聞報導，美國亞拉巴馬州中部地區於當地時間18日晚發生一起槍擊事件，致5人死亡，其中包括4名未滿14歲的兒童。
據悉，嫌疑人現已被捕，警方暫未公布更多信息。
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