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美國亞拉巴馬州發生槍擊事件　致5人死亡
http://www.CRNTT.com   2024-07-20 11:07:43


　　中評社北京7月20日電／據央視新聞報導，美國亞拉巴馬州中部地區於當地時間18日晚發生一起槍擊事件，致5人死亡，其中包括4名未滿14歲的兒童。

　　據悉，嫌疑人現已被捕，警方暫未公布更多信息。

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