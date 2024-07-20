吏風正則天下安　觀福建薌劇《一代相國蔡新》

中評社北京7月20日電／据中国纪检监察报报导，不久前，由福建省漳州市漳浦縣竹馬戲（薌劇）傳承保護中心創排的廉潔文化題材薌劇《一代相國蔡新》，作為“文藝倡廉”福建省優秀舞台藝術作品晉京展演劇目，在北京梅蘭芳大劇院精彩上演。



“吏風不正，天下難安”“若能為君除弊政，我身雖死目也瞑”，隨著一幕幕跌宕起伏、精彩紛呈的劇情上演，長達兩個小時的一部戲終於緩緩落下帷幕，但在場觀眾卻仍沉浸其中，掌聲經久不息。



《一代相國蔡新》講述了清朝乾隆年間，漳浦籍大臣蔡新與和珅的曲折鬥爭，整肅官場風氣、減輕百姓負擔的歷史故事，將蔡新在國家興衰、人民苦難的大是大非問題面前生死不避、敢於擔當的形象刻畫得淋漓盡致，唱響了一曲“斥權奸、進忠言，只為蒼生除弊政”的人間正氣歌。



自立項創排以來，《一代相國蔡新》幾經修改，反復打磨，不斷趨於成熟，努力實現思想性、藝術性、觀賞性的和諧統一，先後入選2018年度福建省地方戲曲扶持專項資金項目、國家藝術基金2020年度大型舞台劇和作品創作資助項目、2022年度福建省舞台藝術精品工程重點劇目，並獲第28屆福建省戲劇會演劇本征文一等獎、第36屆田漢戲劇獎劇本一等獎。



劇中的主人公蔡新，在歷史上曾任工、刑、兵、禮、吏等部尚書，為官五十年，最後光榮告老還鄉。該部戲劇是基於史實的藝術加工，因而人物的塑造更豐富立體。劇中，蔡新久居官場，閱歷豐富，但他始終保持清正的底色。



此劇雖然人物眾多，故事編織也比較錯雜，但是自始至終都圍繞著蔡新這個人物來演繹，集中體現了蔡新從明哲保身到挺身而出的轉變，將人物的內心世界淋漓盡致地展現給觀眾。在關係到國家興衰、百姓民生的大是大非面前，為官者應當有什麼樣的責任與擔當，是這部戲的重要看點之一。



薌劇是以唱見長的劇種，唱腔優美動聽，極善於表達人物的內心情感。如何把這樣一個反映反腐倡廉的劇本立在舞台上，既宏大嚴肅又好看動聽，確實有一定難度。劇中安排了較多的唱段，唱腔分量重，唱好這些唱段在劇中可謂舉足輕重。該劇主演唱腔表現得情緒飽滿、音色醇厚、沉穩不迫，這既體現了演員把握得當，同時也反映出該劇作曲家對事件、人物、情境、唱詞及情感的準確理解，並將其充分音樂化、劇種化、節奏化。



值得一提的是，這次薌劇《一代相國蔡新》晉京展演，邀請了專家學者、中國戲曲學院學生代表，以及各行各業的代表前來觀看。觀眾表示，“這部劇環環相扣，通過蔡新對‘議罪銀’弊政態度的轉變，表現出蕩氣回腸的家國情懷，令人震撼，也令人深思”。