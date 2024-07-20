法前總理拉法蘭：進一步加強中法互動和往來

董曉欣（左）將《靈芽傳》贈送給拉法蘭（右）（圖源：新華社） 中評社北京7月20日電／法國前總理拉法蘭：進一步加強中法文化互動和人員往來

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法國前總理拉法蘭近日在巴黎聯合國教科文組織總部舉辦的文明對話活動中同中國茶美學與茶科技發展中心主任董曉欣進行互動交流時表示，今年是中法建交60周年，也是中法文化旅遊年，兩國應利用建交60周年的重要契機，進一步加強兩國文化互動和人員往來。



拉法蘭說，在與中國各界的長期交往中，他發現兩國人民有相通的精神特質，這種共性使得文化交流成為兩國合作的關鍵領域之一。他認為，中法兩國人民的文明起源不同，語言不同，在很多方面都存在差異，但文化的交流會拉近彼此的距離。



作為中國人民的老朋友，拉法蘭來華訪問已經一百餘次，前不久還訪問了四川成都，他在訪問中特別表達了對大熊貓和川菜的喜愛。



中國茶美學與茶科技發展中心主任、《國際會客廳》欄目總制片人董曉欣說，中國與法國的文化交流很密切，自己已是第三次來到法國。中國是詩歌的國度，也是茶的故鄉，茶與詩的結合，常常會碰撞出美妙的火花，在《全唐詩》中有600多首詩作涉及到了茶事。



董曉欣表示，茶對於中國人來說，不僅僅是一種飲品，更是一種文化，是一種生活方式。不論是“早起開門七件事，柴米油鹽醬醋茶”，還是“琴棋書畫詩酒花茶”八件雅事，都有茶的身影，茶早已融入中國人的日常起居，與中國人的生活緊密相連，更成為雅俗共賞的文化印記。作為聯合國教科文組織直屬協會（UCA）授予的“中華茶文化大使”，董曉欣很認同拉法蘭加強兩國文化交流的觀點，強調讓文化的交流把人與人的內心和情感持續“鏈接”。活動現場董曉欣還將湖南師範大學教授蔡鎮楚所著《靈芽傳》贈送給拉法蘭。



6月7日，第78屆聯合國大會協商一致通過中國提出的設立文明對話國際日決議，將6月10日設立為文明對話國際日。