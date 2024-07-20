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俄法院以間諜罪判處一名美媒記者16年監禁
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2024-07-20 11:01:23
中評社北京7月20日電／據央視新聞報導，當地時間19日，俄羅斯斯維爾德洛夫斯克州法院裁定美國《華爾街日報》記者埃文·格什科維奇犯有間諜罪，判處其16年監禁。
據悉，庭審以非公開方式進行。檢方最初要求判處其18年監禁。
2023年，該名記者因涉嫌從事間諜活動在俄羅斯葉卡捷琳堡被拘捕。
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