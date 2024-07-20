特朗普獲共和黨提名　演講謊話連篇

中評社北京7月20日電／據大公報報導，右耳包著紗布的特朗普在演講一開始詳細講述了13日的“刺殺未遂”事件，“如果我當時沒有轉頭，子彈就會正好擊中目標，我今天也就不會站在這裡。”他試圖將自己塑造成一個致力於團結的人物，表示這次襲擊“讓我們更加團結和堅定”，“我競選的是整個美國的總統，不是一半美國的總統，只贏得一半美國不算是勝利。”



揚言對中國汽車徵收關稅



結束煽情喊話後，特朗普火力全開，猛烈抨擊拜登政府的各項政策。他形容，在他擔任總統的時候，“美國經濟非常好、邊境穩固、世界和平”，而現在的局面是“通脹高企、非法移民問題嚴重、歐洲和中東都在發生衝突，地球正處於第三次世界大戰邊緣。”



不過在當晚的演講中，特朗普只提到拜登的名字一次，聲稱“如果你把美國歷史上最差的10位總統加起來，造成的破壞還沒有拜登多”。



特朗普承諾，如果再次入主白宮，將從第一天開始解決通脹問題、快速降低物價，並進行大規模減稅。他還將開啟“美國歷史上規模最大的驅逐非法移民行動”，並且關閉邊境，繼續修建美墨邊境墻。



他表示，上任後將終止拜登的電動汽車政策。在特朗普看來，補貼電動汽車等“綠色新騙局”正在浪費數萬億美元。特朗普一直是電動汽車的反對者，他聲稱電動汽車將扼殺美國的汽車工業，反而使中國和墨西哥受益。



談及對華政策時，特朗普稱，上台後會立即解決進口中國電動汽車的問題，不會容許中國汽車企業在墨西哥設廠逃避關稅；如果這些工廠不願意設在美國，也不願意讓美國人來管理，他將對每輛汽車徵收100%至200%的關稅，讓它們無法在美國銷售，“我們的汽車製造業將迅速恢復”。

