彭麗媛出席中非兒童手拉手夏令營活動

7月19日下午，國家主席習近平夫人、世界衛生組織結核病和艾滋病防治親善大使、聯合國教科文組織促進女童和婦女教育特使彭麗媛在北京城市圖書館出席“愛在陽光下”——中非兒童手拉手夏令營活動並致辭。（圖源：新華社） 中評社北京7月20日電／彭麗媛出席“愛在陽光下”——中非兒童手拉手夏令營活動

來源：新華社



7月19日下午，國家主席習近平夫人、世界衛生組織結核病和艾滋病防治親善大使、聯合國教科文組織促進女童和婦女教育特使彭麗媛在北京城市圖書館出席“愛在陽光下”——中非兒童手拉手夏令營活動並致辭。

