猝不及防　微軟釀全球“數字災難”

中評社北京7月20日電／據大公報報導，受網絡安全公司CrowdStrike更新影響，美國微軟的Windows操作系統19日出現大規模死機，全球各地的電腦出現“藍屏死機”，辦公程序Microsoft 365（Office 程序）和Azure的雲端服務都無法使用。本次電腦系統故障影響廣泛，除了造成航空與鐵路運輸停擺、銀行業癱瘓、媒體停播，企業和用戶叫苦不迭。有媒體形容，這可能是“史上最大規模電腦死機”，在全球釀成“數字災難”。



根據網頁監測網站DownDetector報告，從本港時間19日早上開始，微軟系統服務出現異常，全球多地用戶報告，Windows系統的電腦出現“藍屏死機”畫面，無法上網，電腦自動不停開關機Microsoft 365辦公程序和Azure雲端服務也出現故障，無法使用。從本港時間下午1時左右，故障的影響範圍越來越大，多地的航空、鐵路、銀行、商店、醫院、媒體，幾乎無一幸免。



本次電腦系統故障發生在暑假，正值各地機場一年中最繁忙的日子。截至本港時間20日凌晨，根據航空追蹤網站flightaware數據，全球當天有逾3萬個航班延誤，3395個航班取消，其中美國受影響的航班最多，5944個航班延誤，2110個航班取消。



美歐機場一度停飛



美國聯邦航空總署（FAA）表示，美國幾家主要航空公司（包括達美航空、美聯航空和美國航空等）的所有航班因通訊問題，暫時全部停飛。當地時間周五早上10點左右，美國各大航空公司陸續復飛，但航班已出現大面積延誤和停飛，乘客廣泛受影響，並會影響全球其他進出美國的航班。



英國和歐洲的航空公司和機場也出現混亂。歐洲最繁忙的航空樞紐之一、荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場表示，故障對往返該機場的航班造成了“重大影響”。德國柏林機場由於技術故障，當天早上所有航班一度暫停，上午11點左右才陸續恢復，乘客等候時間將變得很長。全球最大廉航、愛爾蘭的瑞安航空建議乘客至少在原定出發時間三小時前抵達。



在亞洲，由於線上登機服務和自助服務機器癱瘓，澳洲墨爾本機場大排長龍，乘客被困，受影響的主要是維珍澳洲和澳洲航空公司的乘客。新加坡樟宜機場表示，部分航空公司當天下午采人工劃位報到，出境大廳出現人潮。據悉，航空面臨的問題，可能與使用微軟Azure雲端服務托運行李等。



商店關門 只能用現金



除了交通大亂外，多國政府機構、醫療、銀行、電信供應商和媒體都因為“藍屏死機”，服務受阻。澳洲主要銀行，包括澳洲國民銀行、澳洲聯邦銀行等，以及大型網絡和電話供應商Telstra等都受到影響。澳洲廣播公司（ABC）、澳洲天空新聞台、英國天空電視台在內的新聞媒體，都無法正常放送節目。由於支付系統中斷，英國和澳洲的顧客無法在超市和商店付款，只能用現金，有部分商店直接關門謝客。



在德國，至少兩家醫院取消所有非緊急手術，門診部也將關閉。美國汽車製造商特斯拉（Tesla）位於柏林郊外的工廠，也受到“部分影響”。



美國司法部也成為受影響的機構之一。根據美國司法部一份備忘錄，其內部使用的Office程式可能無法使用，形容問題“非常嚴重，目前尚未估計恢復時間”。



美國土安全部評估事件



微軟將事故原因，歸咎於第三方平台、美國網絡安全公司CrowdStrike的更新影響。CrowdStrike行政總裁庫爾茨19日發表聲明，已找到問題所在，正進行修復，但需要時間。CrowdStrike為全球最大的公司阻止互聯網漏洞或黑客攻擊。



CrowdStrike強調，暫時沒有證據顯示，本次事件與網絡安全有關。美國國土安全部正與CrowdStrike、微軟，還有聯邦及地方部門，評估和處理事件。