微軟技術故障“元凶”曾助美國政府查黑客

中評社北京7月20日電／據大公報報導，據CNN報導：這場微軟技術故障引發的全球性混亂，再次突顯了現代社會對於信息技術的依賴性以及相應的脆弱性。它不僅影響了普通民眾的日常生活，還對經濟活動造成了廣泛的干擾。



被視作故障“元凶”的CrowdStrike是美國著名網絡安全服務公司，主要面向企業和機構的終端安全軟件，主要提供端點安全防護、情報威脅和網絡攻擊防禦等服務。



IT專家表示，CrowdStrike網絡安全軟件提供“端點保護”，可偵測並阻擋黑客入侵的威脅，因此，包括全球各大銀行、醫療保健和能源公司等眾多財富500強企業都在使用該公司的服務。與其他網絡安全產品一樣，該軟件必須擁有進入內部系統的所有權限，能夠監控電腦的內部運作，才能搜尋惡意軟件或黑客蹤跡等異常情況。一旦該軟件出現問題，對電腦系統造成的影響非常巨大。



CrowdStrike也協助美國政府進行網絡安全調查，還負責追蹤2014年對索尼影業進行大規模網絡攻擊的黑客組織。CrowdStrike最為人所知的黑客調查，是在2016年大選期間，聲稱發現俄羅斯黑客入侵民主黨全國委員會電腦。CrowdStrike的說法，後來獲得美國情報機關證實。



此外，CrowdStrike近期積極擁抱人工智能（AI）技術，並與英偉達達成合作協議，預計2024財年營收將增長超過25%，達到36億美元。不過，受最新事件影響，CrowdStrike的股價19日大跌9.05%。