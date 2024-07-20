外交部：開放的中國是全球發展繁榮重要引擎

中評社北京7月20日電／據新華社報導，外交部發言人林劍7月19日在例行記者會上表示，開放的中國是全球發展繁榮的重要引擎，一系列擴大高水平開放的重大舉措，不僅讓中國的發展惠及國際社會，也讓看好中國成為世界的普遍共識。



林劍表示，今年上半年，中國進出口規模首次突破21萬億元，同比增長6.1%，部分指標增速達兩位數。得益於外貿表現強勁，國際貨幣基金組織日前發布最新《世界經濟展望報告》，將今年中國經濟增長預期上調至5%。



林劍說，開放的中國是全球發展繁榮的重要引擎。從設立22個自貿試驗區、建設海南自由貿易港，到力推《區域全面經濟夥伴關係協定》簽署生效，構建面向全球的高標準自由貿易區網絡；從多次削減外資准入負面清單，到放寬電信、醫療等服務行業准入；從推進高質量共建“一帶一路”，到搭建進博會、服貿會、消博會等國際經貿合作平台……一系列擴大高水平開放的重大舉措，不僅讓中國的發展惠及國際社會，也讓看好中國成為世界的普遍共識。



他說，今年上半年，中國新設立外商投資企業26870家，同比增長14.2%，製造業實際使用外資較去年同期提高2.4%。中國連續7年保持全球貨物貿易第一大國地位，出口和進口國際市場份額連續15年保持全球第一和第二，對外投資連續11年穩居世界前三，資金流向覆蓋全球155個國家和地區。



林劍說，剛剛結束的中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議公報指出，開放是中國式現代化的鮮明標識。必須堅持對外開放基本國策，堅持以開放促改革，依托我國超大規模市場優勢，在擴大國際合作中提升開放能力，建設更高水平開放型經濟新體制。要穩步擴大制度型開放，深化外貿體制改革，深化外商投資和對外投資管理體制改革，優化區域開放布局，完善推進高質量共建“一帶一路”機制。“我們將繼續堅持深化改革、擴大開放，讓中國大市場成為世界大機遇，在改革開放中不斷推進中國式現代化，以中國式現代化為世界現代化注入強大動力。”他說。