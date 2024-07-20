中評社北京7月20日電／據海外網報導，“City不City啊”網絡爆紅 “中國旅遊”持續升溫



外國朋友親身感受生動真實的中國（環球熱點）



最近，得益於中國多項便利人員往來舉措落地實施，外國旅客入境游便利度不斷提高，“中國旅遊”持續升溫。在社交媒體，中國旅遊視頻熱度走高；在中國的街頭巷尾，外國旅客的身影頻頻出現。國家移民管理局預計，下半年，隨著72／144小時入境免簽持續，來華外國人還將呈大幅增長態勢。越來越多外國旅客將中國選為旅行目的地，親身感受生動真實的中國。



世界旅遊熱門目的地之一



“City不City啊”“好City啊”……近期，“City”成為網絡時髦用語。這個用法出自一名來中國旅遊的外國視頻博主，他在和家人聊天時，總會問一句，“City不City啊”。所謂“City”，可以理解為城市化、洋氣，甚至有點“刺激”的意思，用來表達看到許多場景、現象時的震撼、開心、喜悅之情。“我也剛剛看到這個詞的新用法。”中國外交部發言人毛寧在記者會上表示，“很高興看到外國朋友們在中國享受美景美食，親身感受生動真實的中國。”



新加坡《聯合早報》網站文章稱，在上海的傳統景點豫園和外灘以及網紅街區“巨富長”（巨鹿路、富民路和長樂路的簡稱），外國旅客正在增多。許多外國博主拍攝自己在中國旅遊的Vlog，讓“中國旅遊”在國內外互聯網上鮮活火熱起來。他們鏡頭裡的中國立體豐富、多姿多彩，視頻得到大批網友轉發、評論和點贊。



正值暑期旅遊旺季，遠道而來的“背包客”活躍在各個城市的街頭巷尾。到故宮感受中華文化的千年傳承、到外灘體驗科技滿滿的現代中國、到張家界打卡《阿凡達》取景地、到桂林一睹“桂林山水甲天下”的山水畫卷……外國旅客中國游的“打卡清單”正變得越來越長。



中國旅遊研究院國際研究所所長楊勁鬆說：“2024年以來，中國入境旅遊環境發生了積極向好的變化。中國正在成為世界旅遊熱門目的地之一。”

