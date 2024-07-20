第八屆中國—南亞博覽會開幕在即

中評社北京7月20日電／據人民日報報導，報名參會採購商超2300家，其中境外採購商503家，來自包括南亞8個國家在內的26個國家和地區；報名進館參展企業近2000家，涵蓋南亞、東南亞所有國家……將於7月23日舉行的第八屆中國—南亞博覽會（以下簡稱“南博會”）各項準備工作目前進展順利。



斯里蘭卡的紅茶、巴基斯坦的大理石工藝品、尼泊爾的羊絨製品、阿富汗的手工地毯……本屆南博會匯集大量南亞國家特色產品，參展客商、觀眾可以一站式“打卡”南亞風情、“集采”南亞優品。本屆南博會還首次按產品類別劃分專業館展區，設立外貿綜合服務區，搭建貿易無憂平台，不斷提升展會質效和市場化、專業化水平。



國內地方政府和企業積極籌備參展。雲南省西雙版納傣族自治州打造獨特風景展示台，全面推介戶外活動、游學培訓、非遺文化等優質文旅項目；雲天化集團以“南亞東南亞數字合作——數字產業和數字貿易”為主題，精選涵蓋肥料產業、玻纖及復合材料、化工新材料等展品；科大訊飛股份有限公司攜帶訊飛星火大模型、訊飛同傳、智醫助理等前沿人工智能技術亮相製造業館，展現大模型核心能力及其落地醫療、教育、城市治理等領域的應用成果。



“今年首設‘VR去南博’數字服務，以全景漫游方式指引線路。展館周邊將設置‘金絲猴’‘大象’‘孔雀’‘鮮花’‘野生菌’等5條進館主題導覽路線。”雲南省商務廳廳長楊沐介紹。



本屆南博會上，南亞館將由以往的1個增至2個，展館面積共2萬平方米、展位近800個。每個南亞國家展區設置一個打卡點，充分呈現南亞各國獨特的自然、人文風情。



圍繞貿易投資產能合作、文化交流等主題，本屆南博會還將舉辦第八屆“一帶一路”青少年創客營、中國與南亞國家官產學研對接活動、2024（昆明）聯合國綠色低碳產品採購交流會、南亞商品（茶葉）節，以及南亞駐華使節直播等多項配套活動，持續拓展中國同南亞國家的合作領域。