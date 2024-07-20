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紐約股市三大股指19日下跌
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2024-07-20 11:08:58
中評社北京7月20日電／據新華社報導，紐約股市三大股指19日下跌。
截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日下跌377.49點，收於40287.53點，跌幅為0.93%；標準普爾500種股票指數下跌39.59點，收於5505.00點，跌幅為0.71%；納斯達克綜合指數下跌144.28點，收於17726.94點，跌幅為0.81%。
板塊方面，標普500指數十一大板塊九跌二漲。能源板塊和科技板塊分別以1.29%和1.27%的跌幅領跌，醫療板塊和公用事業板塊分別上漲0.50%和0.11%。
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