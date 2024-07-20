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突尼斯總統賽義德宣布參加競選連任
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2024-07-20 11:04:25
中評社北京7月20日電／據新華社報導，突尼斯總統賽義德19日發布視頻宣布，他將參加今年10月舉行的總統選舉。
突尼斯最高獨立選舉委員會主席布阿斯凱爾7月4日宣布，突尼斯將於10月6日舉行總統選舉。最高獨立選舉委員會將於8月10日開始審查總統候選人資格，9月3日公布總統候選人名單。競選活動將於9月14日開始，10月4日結束。
突尼斯總統選舉每五年舉行一次。賽義德現年66歲，2019年10月首次當選突尼斯總統。
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