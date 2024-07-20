海地移民船只失火造成至少40人死亡

中評社北京7月20日電／據新華社報導，太子港消息：聯合國國際移民組織19日發表新聞公報說，一艘載有80多名移民的船只在海地北部海岸附近失火，造成至少40人死亡、數人受傷。



公報援引海地國家移民辦公室消息說，該船只17日從海地北部海岸出發，目的地為250公里外的英屬特克斯和凱科斯群島。



公報說，海地海岸警衛隊救起船上的41名幸存者，國際移民組織正與海地國家移民辦公室合作對幸存者展開救助。



海地民防部門一名官員在接受當地媒體採訪時表示，失火原因可能是船上汽油桶被引燃爆炸。