李希主持召開中紀委常委會議

7月19日，二十屆中央紀委常委會在北京召開會議，傳達學習貫徹黨的二十屆三中全會精神，中共中央政治局常委、中央紀委書記李希主持會議。圖源：新華社 中評社北京7月20日電／據新華社報導，二十屆中央紀委常委會7月19日召開會議，傳達學習貫徹黨的二十屆三中全會精神，中共中央政治局常委、中央紀委書記李希主持會議。他強調，紀檢監察機關要深入學習貫徹三中全會精神，切實把思想和行動統一到黨中央決策部署上來，堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，找准服務保障進一步全面深化改革的著力點，發揮紀檢監察機關職能作用，縱深推進全面從嚴治黨、黨的自我革命，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業提供堅強保障。



李希指出，黨的二十屆二中全會以來，面對嚴峻複雜的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民，凝心聚力、攻堅克難，黨和國家事業發展取得新成就，全面建設社會主義現代化國家邁出堅實步伐。紀檢監察機關要深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，始終用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、統領紀檢監察一切工作，堅定扛起“兩個維護”的重大政治責任，忠實履行黨和人民賦予的職責，以更加奮發有為的精神狀態做好紀檢監察各項工作，走好強國建設、民族復興新征程。



李希強調，全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，是新起點上推動全面深化改革向廣度和深度進軍的又一次總動員、總部署，為中國式現代化提供強大動力和制度保障。紀檢監察機關要完整、準確、全面學習領會《決定》精神，深刻把握進一步全面深化改革的主題、重大原則、重大舉措、根本保證，聚焦“國之大者”強化政治監督，以高質量監督執紀執法保障改革部署落地見效。要深入貫徹落實《決定》關於推進紀檢監察體制改革的決策部署，進一步完善紀檢監察領導體制和工作機制，不斷提高工作規範化、法治化、正規化水平。



李希強調，全會對深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭、縱深推進全面從嚴治黨提出新任務新要求。紀檢監察機關要認真學習領會，緊密結合實際抓好貫徹落實，持續推進新征程紀檢監察工作高質量發展。要嚴明政治紀律和政治規矩，推進政治監督具體化、精準化、常態化；持之以恒糾“四風”樹新風，為黨員幹部幹事創業營造良好環境；深化黨紀學習教育，引導黨員幹部真正把紀律規矩轉化為行動自覺；完善一體推進不敢腐、不能腐、不想腐工作機制，著力鏟除腐敗滋生的土壤和條件；推動完善黨和國家監督體系，促進監督制度優勢更好轉化為國家治理效能。