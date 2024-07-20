圖：在花竹村的“中國觀日地標”，傳媒學子們合影留念。（圖源：香港大公報） 中評社北京7月20日電／獨特魅力／地理特殊 小村成“中國觀日地標”

來源：香港大公報



寧德市霞浦縣三沙鎮花竹村被譽為“中國觀日地標”，這裡因位於東經120度，與首都北京日出同步，吸引了眾多遊客。當第一縷陽光照耀大地，天安門廣場上的解放軍士兵將五星紅旗升起，而這裡的遊客則在同一時間俯瞰碧海與福建島嶼的壯麗風光。據當地人介紹，因為花竹村的特殊地理位置，隨著一年內日出的位移，太陽升起的位置正好卡在崳山島和烽火島之間，兩座小島猶如一個“日出卡尺”。若適逢雲霧漂浮之日，海面上雲蒸霧湧、輕盈柔美。



海面上，一片片藍色與紅色的塑料小球構成了一道別樣的風景線。霞浦縣三沙鎮宣傳委員何佳妮解釋說：“這些是養殖漁業的區域，用鮮明的顔色區分不同的養殖物，既環保又美觀。”



在前往觀日勝地的路上，香港學子們偶遇了一位獨具慧眼的咖啡商販。他駕駛著SUV，後備箱裡裝著咖啡機和各式飲料，熱情地分享自己將飲品賣給攝影愛好者的生意經。隨著央視選擇花竹村作為海上日出的直播地，越來越多人來到花竹。何佳妮表示，每年約有30萬遊客和攝影愛好者前來觀日地標參觀，極大地推動了當地民宿業的發展。