烏吉兩國總統就提升雙邊貿易額達成一致

中評社北京7月20日電／據新華社報導，烏茲別克斯坦總統網站18日發表聲明說，烏總統米爾濟約耶夫當天在塔什干與到訪的吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫舉行會談，雙方就提升雙邊貿易額達成一致。



聲明說，扎帕羅夫此次訪問標誌著雙方合作新階段的開始。雙方在會談中強調，當前的重要任務是制定綜合措施，以期在未來幾年內將雙邊貿易額提升至20億美元。此外，雙方還重點關注了中吉烏鐵路等地區項目的推進情況。



據介紹，扎帕羅夫於18日至19日對烏茲別克斯坦進行國事訪問。