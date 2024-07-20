青年代表：全方位多渠道向世界講好中國故事

圖：香港青年可通過國際交流活動等渠道，向世界講好中國故事。（圖源：香港大公報） 中評社北京7月20日電／據大公報報導，本港各界青年表示，三中全會不僅為國家發展指明了方向，也為香港青年提供了廣闊的發展機遇。香港青年應通過主流媒體、社交平台和國際交流活動等渠道，向世界宣傳和推廣中國的文化、科技、經濟和社會發展成果，講好中國故事，為推進中國式現代化的進程作出積極貢獻。期待香港青年齊心合力團結一致，共建美好香港，並積極為國家作出貢獻。



香港菁英會主席林智彬表示，三中全會公報讓世界各國都清楚看到國家的發展路線圖。香港在國家過去40多年改革開放歷程當中發揮獨特作用，香港作為內地聯通世界的“超級聯繫人”和“超級增值人”，發揮著“走出去”和“引進來”的重要作用，期待香港青年齊心合力團結一致，共建美好香港，並積極為國家作出貢獻。



為港青提供發展機遇



香港菁英會副主席高鬆傑指出，香港作為國際金融中心和貿易中心，具有與世界接軌的金融體系和成熟的商業環境。我們應該充分利用這一優勢，積極參與國際合作與競爭，提升中國的國際影響力。



在此背景下，他認為，香港應該成為國家的國際傳播中心。這一角色的定位，既符合香港的實際情況，也有助於提升我國的國際形象。香港擁有國際化的城市環境和先進的媒體與傳播技術，可以在國際傳播中扮演重要角色。香港青年應該積極利用這一優勢，通過主流媒體、社交平台和國際交流活動等渠道，向世界宣傳和推廣中國的文化、科技、經濟和社會發展成果，講好中國故事，為推進中國式現代化的進程作出積極貢獻。



全國青聯委員李子樹表示，三中全會精神體現了國家對全面深化改革、推動高質量發展的堅定決心。這一精神不僅為國家發展指明了方向，也為香港青年提供了廣闊的發展機遇，對香港發展和青年的自身成長有多重意義。作為新時代的香港青年，應當積極擁抱變革、勇於創新實踐、不斷提升自身素質和能力水平，為香港的長遠發展和國家的繁榮富強貢獻自己的力量。