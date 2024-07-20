圖：多啦A夢無人機匯演最佳觀賞位置。（圖源：香港大公報） 中評社北京7月20日電／多啦A夢無人機今晚匯演

來源：香港大公報



“冬甩個爸爸，冬甩個爸爸，多啦A夢吾～”，多啦A夢巡回特展在香港引起熱潮，收費展區門票早前已售罄。不過，主辦單位昨日宣布，決定於7月23日至8月18日的餘下場次，加推收費展區的少量名額，供粉絲訂購。新增門票將於下周一（22日）上午11時起，於Klook平台發售，每人每次限購4張門票。



至於今晚7時半在尖東海濱舉行的“多啦A夢”無人機匯演，市民需留意交通及運輸安排。今日下午，尖沙咀附近一帶將實施特別交通及運輸安排，包括梳士巴利道、麼地道、海防道，以及部分漆咸道南、彌敦道和九龍公園徑等，由下午約5時30分起分階段實施封路及相應改道措施，直至人群散去及道路重開為止。



因應封路安排，行經受影響地區共48條巴士、5條專線小巴路線，將會臨時改道或暫停服務。受影響道路上的的士站、公共小巴站、路旁停車位及私人停車場，將在道路封閉期間暫停使用。水上的士短途航線渡輪服務將於中午12時30分起暫停。



港鐵路線包括港島線、荃灣線、東湧線、東鐵線及屯馬線，將會因應乘客需求而加強服務。