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塞內加爾海軍攔截一艘非法移民船只
http://www.CRNTT.com   2024-07-20 11:05:57


　　中評社北京7月20日電／據央視新聞報導，總台記者當地時間19日獲悉，塞內加爾海軍當天攔截了一艘載有202名非法移民的船只，其中包含5名女性和1名未成年人。所有人員已被移交給相關部門。

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