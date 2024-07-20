英歐IT系統崩潰　病患遭“拒診”

中評社北京7月20日電／據大公報報導，據《衛報》報導：微軟系統故障帶來的全球IT系統大癱瘓，影響了英國、德國和荷蘭的醫院運作。英國國民保健署（NHS）部分醫院和診所被迫拒絕已預約的病人看病，只接收急診病人，導致人滿為患的急診室壓力進一步增加。



受電腦故障影響，英國NHS下屬的診所無法讀取病患的病歷，也無法轉介病患到當地醫院進行檢測或預約。IT系統問題導致線上處方接收延遲，許多藥房無法像往常一樣快速向病患提供所需的藥物。多家醫院的手術預約以及員工輪值都受到影響，有些醫院也不得不取消部分服務，包括為癌症病人提供的放射治療，須重新安排時間。



據統計，當天英格蘭地區約有3700間NHS下屬的家庭診所受到影響。24歲的倫敦學生馬特表示，他原本約了當天早上9點看醫生，需要抗生素來治療急性耳部感染，但診所關門。NHS的診所目前都是線上開處方，無法提供紙質處方，要等人送過來，最快要周一才有。診所建議他去醫院急診室碰運氣，但不確定需要等候的時間，馬特說，“我的頭痛得要爆炸了。”



46歲的索菲亞患有二期乳癌，原本每周五都必須接受化療，但診所通知她說不用來了，另外安排時間。她下周要更換治療藥物，不確定化療療程受干擾，對她餘下的治療將會造成何種影響。