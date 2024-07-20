大公報評：微軟死機事件帶給我們的警示

中評社北京7月20日電／據大公報報導，微軟系統“死機”事件影響廣泛，攪亂全球的航班、銀行、媒體機構和公司的運作。香港機場運作也受到影響，多家航空公司需改用人手辦理登機手續，有航空公司強烈建議顧客至少提前三小時到達機場。特區政府對事件表示高度關注，督促微軟盡快拿出解決方案。今次事件帶來警示，在大國競爭日益激烈的今天，衹有將關鍵科技掌握在自己手中，才不會受制於人。中共二十屆三中全會推動進一步全面深化改革，解放生產力、發展新質生產力，是高瞻遠矚之舉。香港要發揮自己所長，為建設科技強國貢獻香港力量。



昨日下午，微軟旗下部分應用和服務出現訪問延遲、功能不全或無法登入等問題，受影響的包括但不限於Microsoft 365各個應用，以及微軟Xbox等。據初步調查，“罪魁禍首”是一家美國網絡公司系統故障，不涉及惡意攻擊。但不管怎麼說，全球過分依賴少數大企業研發的系統，會帶來很大的安全風險。美國科技實力強大，網絡系統多由美國公司開發並壟斷全球市場，如果有人“惡意”利用這一優勢對特定國家或企業發動攻擊，則會導致有關國家和企業的癱瘓。



事實上，將科技等軟實力“武器化”，正是美國維繫霸權、打擊競爭對手的拿手好戲。伊拉克戰爭期間，以“.iq”為後綴的網站“人間蒸發”。專家指出，美國掌握著全球互聯網13台域名根服務器中的10台，理論上，只要在根服務器上屏蔽該國家域名，就能讓這個國家從網絡世界退回原始社會。俄烏衝突爆發後，有報導指烏方請求美方切斷俄羅斯的互聯網系統。內地有網民拋出一個老話題：如果美國將根域名服務器封了，中國會從網絡上消失嗎？



美國以中國作為頭號“假想敵”，近年對中國的打壓層出不窮，且層層加碼，華為的遭遇就是典型的例子。對中國來說，不能指望別人的善意，而必須將科技的命脈牢牢掌握在自己手中。國家致力於高質量發展，既是增強經濟競爭力，掌握制高點，也是為了更好地維護國家安全，為發展經濟、改善民生創造良好的環境。

