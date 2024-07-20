駐剛果（金）使館發布中國公民赴剛務工提醒

中評社北京7月20日電／據中國僑網報導，據中國駐剛果民主共和國大使館網站消息，近期，中國駐剛果民主共和國大使館接到多名中國公民在剛果（金）遭遇勞務糾紛的求助電話，反映情況包括公司未如實告知工作待遇，未依規簽署勞務合同等。為切實維護赴剛中國公民安全和合法權益，中使館鄭重提醒來剛務工人員注意以下事項：



一、充分瞭解安全風險。當前，剛果（金）安全形勢嚴峻複雜。伊圖裡、北基伍、南基伍、上韋萊等4省為安全極高風險地區，中國公民不得前往。盧阿拉巴、上加丹加、下韋萊、坦噶尼喀、馬涅馬、中開賽、桑庫魯、洛馬米、上洛馬米等9省為高風險地區，非必要不得前往。除上述外，其他地區均為中風險。來剛前需充分瞭解剛國情，評估安全風險，當好自身安全的第一責任人。如決定赴剛，請在行前重視接受安全教育，提升防範意識。



二、選擇正規勞務派遣機構。仔細核實勞務派遣機構和海外企業的經營資質，多渠道瞭解實際工作條件，切勿相信虛假宣傳，謹防上當受騙。如遇向伊圖裡、北基伍、南基伍、上韋萊等4個極高風險省份輸送務工人員的勞務派遣機構，請撥打我館領事保護與協助電話進行舉報。



三、嚴謹規範簽署勞務合同。務必在出國前簽署正規外派勞務合同和雇傭合同，確保出現糾紛後有效保障自身正當權益。切勿聽信出國後再簽合同的口頭承諾。合同中應詳細規定工作地點、從事工種、薪資待遇、往返費用、離職要求及意外事故處理等內容。



四、依法依規維護合法權益。如發生勞務糾紛，應依據簽署合同理性協商解決，避免過激行為。如無法協商解決，可在國內或剛循法律途徑處理糾紛。使館提醒在剛中資企業、華商企業合法合規經營，通過正規渠道招工，遵守剛當地風俗及法律法規，切實保障工人安全和正當權益。



赴剛務工信息參考：



1. “走出去”公共服務平台《出國勞務必讀》（http：／／fec.mofcom.gov.cn／article／ywzn／dwlwhz／zcfg／201512／20151201202313.shtml

