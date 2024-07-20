台灣花蓮強震創傷持續　業者苦撐中盼曙光

這是4月4日在花蓮縣花蓮市區福建街拍攝的一處房屋，其墻體在前一天的強震中坍塌。（圖源：新華社） 中評社北京7月20日電／據新華社報導，“沒有客人，東西也賣不出去。”這是台灣花蓮縣富裡鄉農會推廣部主任鄧富祥幾個月來接到當地農友反饋的最突出問題。



花蓮縣位於台灣島東部，面朝太平洋，農業和旅遊業是當地支柱產業。4月3日，花蓮海域發生7.3級地震，強震造成當地房屋傾倒、道路塌方，至今出入花蓮的公路和鐵路仍頻有落石，影響交通物流，遊客人數也因此銳減，花蓮農特產品銷路持續受阻。



“路斷了，我們就出去推銷；沒有觀光客，我們就把產品帶到消費者面前，總之是想努力把生意拉起來。”花蓮“東豐拾穗農場”店員田小姐對記者說。18日，一場以花蓮農產品為主題的展銷會在台北舉行，10餘家抱著和田小姐一樣心態的業者來到這裡，希望將囤積已久的貨品賣出去。



花蓮“美妙養蜂場”負責人陳欣珮告訴記者，蜂蜜主要通過旅店等渠道代售，但地震後4月和5月訂房量直接“跳0”，銷量也隨之歸零。進入暑假的7月，目前半個多月營業額加起來，仍不及往年同期的一天。



近期，台北、台中等地陸續舉辦多場活動推銷花蓮產品。在花蓮本地消費低迷的情況下，展銷活動成為受災業者的“救命稻草”。多位業者表示，相關活動銷量不錯，彌補了震後部分損失，但也十分辛苦。同時，貨品的運費、折損以及人員的路費、食宿等，也都是額外的成本開支。



此外，展銷會攤位十分有限，面對大量花蓮業者的需求顯得捉襟見肘。鄧富祥坦言，農會每每釋放展銷信息，農友報名熱情都很高，但很多人因展位數量不夠而不能如願參加。



3個多月來，台灣當局和花蓮當地陸續推出多項措施扶持受災業者，如發放自由行住房補貼、運費補貼、消費券等。業者表示，樂見補助措施的施行，對生意有些幫助，但效力有限，當下的關鍵在於恢復遊客對花蓮安全的信心。

